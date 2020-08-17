انستجرام تطلق خدمة مشابهة لتطبيق تيك توك.. تعرف على خدمة Reels

2020/08/17 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة فيسبوك، منذ أيام، ميزة Reels في تطبيق انستجرام، وهى ميزة تم انتقادها بشكل كبير لأن البعض يعتبرها مأخوذة بالأساس من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok .ويعتبر إطلاق ميزة Reels على انستجرام هو توجه مباشر من شركة فيسبوك نحو الفيديوهات القصيرة، التى زاد استخدامها بشكل كبير في العالم، خاصة من فئة المراهقين […]

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