أفضل 3 ألعاب على الإطلاق في جوجل وابل تنافس فورتينايت

2020/08/17 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رد فعل صادم لمحبى وعشاق لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite ، قامت شركتا جوجل وآبل بحذف اللعبة من على متجر التطبيقات الخاصة بهما بعد خلاف على نظام الدفع والضرائب التى تقرها الشركتين على التطبيقات.وتعد لعبة فورتنايت Fortnite من أفضل ألعاب الفيديو المجانية التى يستخدمها عدد كبير جدا من مستخدمى ألعاب الفيديو حول العالم، […]

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