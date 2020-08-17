ماذا قالة حكومة كردستان العراق عن اتفاق المستحقات المالية والمنافذ؟

2020/08/17 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير متطقة كردستان العراق لشؤون التفاوض مع الحكومة المركزية العراقية، خالد شواني، الأحد، التوصل لاتفاق بين بغداد واربيل يسري حتى اقرار موازنة 202...

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