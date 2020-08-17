زواج “طارق العريان” وهذه عروسه

2020/08/17 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد زواج طارق العريان من فتاه تدعى نيكول سعفان، ولم يؤكد أو ينفي الطرفان هذة الأنباء حتى وقتنا هذا.وكان طارق العريان، قد انفصل مؤخرًا عن زوجته الفنانة أصالة، التي مازالت تكن له الحب برغم الأنفصال، حيث إستمرت في التعبير عن حبها له من خلال القاءات التلفزيونية.يذكر إنه في […]

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