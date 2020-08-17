اوقفها الان.. 5 خدمات في مساعد جوجل تتجسس عليك

2020/08/17 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للأشخاص حول العالم استخدام مساعد جوجل Google Assistant، لإدارة المنازل الذكية، حيث يعد وجوده أمرا مفيدا للإجابة عن الأسئلة السريعة أو ضبط المؤقتات أو معرفة الطقس، إلى جانب الاتصال بالأصدقاء أو المطاعم لتناول الطعام في الخارج وغير ذلك الكثير.ووفقا لما ذكره موقع “cnet” التقني، بالرغم من أن الوظائف التي يقدمها إليك مساعد جوجل […]

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