لافروف وبومبيو يناقشان عقد قمة لمجلس الأمن بشأن إيران

2020/08/17 | 08:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عبر الهاتف، أمس الأحد، مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأمن في منطقة الخليج.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أن «الوزراء تبادلا الآراء بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا وإيران بخصوص التصعيد حول القضية الإيرانية وإيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج الفارسي (العربي) مع مراعاة مصالح الجميع».وأكد لافروف في المحادثة مع بومبيو دعم روسيا الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وشدد لافروف، أن «القرار رقم 2231 الذي تم اتخاذه عام 2015 يعد إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط».بالإضافة إلى ذلك، ناقش لافروف وبومبيو جدولًا للاتصالات الثنائية بين واشنطن وموسكو في المستقبل القريب.وأشار البيان، أن المحادثة أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

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