حقوق الإنسان في البصرة: المحافظ يشرف شخصياً على مجريات التحقيق باغتيال تحسين اسامة

2020/08/17 | 08:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيكشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة عن تفاصيل اغتيال الناشط المدني تحسين اسامة التي حصلت السبت وسط المدينة. وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي في تصريح صحفي ان «مكتب المفوضية في البصرة يتابع حادثة اغتيال الناشط المدني تحسين اسامة بالتنسيق مع قيادة الشرطة التي فتحت تحقيق في الحادث منذ يوم السبت».واضاف ان «التحقيق الذي فتحته مديرية شرطة المحافظة يشرف عليه محافظ البصرة اسعد العيداني، شخصياً»، مشيرا «نعمل في مكتب مفوضية حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية للكشف عن تفاصيل الحادث الذي وقع في مقر الشركة التي يعمل بها الناشط الذي تم اغتياله يوم السبت».ولفت ان «مفوضية حقوق الانسان وكما اعلنت في موقفها فأنها تحذر من عودة مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف ناشطين وصحفيين واعلاميين لهم حضور وسط الرأي العام»، مضيفا ان «العراق شهد محاولتي اغتيال الاولى في البصرة ادت الى وفاة الناشط تحسين اسامة والثانية في الناصرية كانت لاحد الناشطين وقد نجا منها».ونبه الى ان «مكتب مفوضية حقوق الانسان سيتابع مجريات عملية التحقيق وسيعد تقرير مفصل عند الوصول الى نتائج مرضية».

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