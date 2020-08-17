وزير الصحة يوجه بانشاء «8» مستشفيات ومعمل لانتاج الاوكسجين في ذي قار

2020/08/17 | 08:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجه وزير الصحة حسن التميمي، أمس الاحد، بانشاء 8 مستشفيات في ذي قار سريعة الانجاز و معمل لانتاج الاوكسجين. وذكر بيان للوزارة ان «وزير الصحة حسن التميمي وجه بانشاء ٨ مستشفيات سريعة الانجاز وتخصيص مبلغ مالي لدعم القطاع الصحي في ذي قار وجهود دائرة الصحة لمواجهة جائحة كورونا جاء ذلك خلال لقائه مع مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور سعدي كاظم الماجد».واضاف، ان «المبلغ سيخصص لتدعيم عمل المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا والنهوض بالواقع الصحي بصورة عامة».ولفت انه «وجه بانشاء معمل للاوكسجين الطبي لانتاج ٧٠٠ قنينة يوميا وتجهيز صحة ذي قار بجهاز مفراس ورفدها بالاجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة من قبل الوزارة».

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