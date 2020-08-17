مع اقتراب شهر محرم..تحذيرات الحكومة مستمره وتوصيات بأحياء عاشوراء من المنازل

2020/08/17 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية مما وصفته بـ”عواقب وخيمة”، إذا لم يتبع العراقيون القواعد والتعليمات الصادرة عن الوزارة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أعلى معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.ويستعد العراق لإحياء ذكرى عاشوراء، والذي يعد من أقدس الأيام في التقويم الإسلامي الشيعي، وقد حذر المسؤولون والشخصيات الدينية، العراقيين المواطنين […]

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