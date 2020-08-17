كارثة تدمير الدولة والمجتمع - الفضل شلق

2020/08/17 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق كتب علينا أن نعيش حياة دائمة من عدم الاستقرار.



انتقلنا الآن الى عصر الكوارث.



ليس الأمر زلزالاً يحدث بتحرك طبقات الأرض؛ هو كارثة تحدث باهتزاز طبقات المجتمع.



لم تدرك الطبقة السياسية القابعة على قشرة الأرض (سطح المجتمع) أن ما حدث في 17 تشرين الأول عام 2019 تحرّك تكتوني في طبقات المجتمع.



استمرت السلطة وكأن الأمر لم يحدث.



جاءت بأسفل واحط ما في المجتمع فأعلت شأنهم، وجعلتهم في اعلى مراتب السلطة.



صار ......





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