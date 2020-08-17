رأس المال: الفصل الثالث عشر (65) 10) الصناعة الكبرى والزراعة - كارل ماركس

2020/08/17 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الآلات والصناعة الكبرى10) الصناعة الكبرى والزراعةلا يمكن تناول الثورة التي أحدثتها الصناعة الكبرى في الزراعة وفي العلاقات الاجتماعية للقائمين بالإنتاج الزراعي إلا فيما بعد.



وتمهيدا للعرض اللاحق، حسبنا الإشارة إلى بعض نتائجها.



إذا كان استخدام الآلات في الزراعة يخلو بمعظمه من العواقب الجسدية الضارة التي ينزلها بالعامل الصناعي (1)، فإنه بالمقابل، كما سنبين ......





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