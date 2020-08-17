حياة ذوي البشرة السمراء مهمة - وجهة نظر عراقية - مهند سرحان

2020/08/17 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_سرحان صباح اليوم نشرت صورة مربع اسود لاعلن عن مساندتي لاخوتي البشر وانني ضد العنصرية.



ولم اكن متفاجئأ ان بعض اصدقائي – من العراقيين خصوصا – تواصلو معي ليخبروني عن وجهة نظرهم عن الصورة.



وللأسف فان اكثر وجهات النظر هذه كانت غير صحيحة ومنحازة.



ادناه حاولت ان اشارككم بعض الاسئلة والردود عليها.



لماذا تهتم كل هذا بجورج فلويد؟ انه شخص واحد وقد اخطأ، لن يكون اول او اخر شخص سيموت؟وهذا هو الكفر ال ......





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