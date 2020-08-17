ميسي يستعد للرحيل من برشلونة

2020/08/17 | 09:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أن ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برغبته، بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.وتعرض برشلونة لخسارة مهينة أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8-2، في اللقاء الذي جمعهما بربع نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة الماضي.وقالت شبكة “Esporte Interativo” البرازيلية، إن “ليونيل ميسي […]

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