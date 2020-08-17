الصين.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في شينجيانغ

2020/08/17 | 09:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دوليةسجلت منطقة شينجيانغ في الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها في حاضرة المنطقة أورومتشي.وأضافت السلطات الصحية أن المنطقة سجلت أيضا خمس حالات جديدة دون أعراض في أورومتشي يوم السبت.وحتى يوم السبت، أبلغت المنطقة عن تسجيل 401 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و128 حالة بدون أعراض، فيما لا يزال 10450 شخصا يخضعون للملاحظة الطبية.ومنذ 15 يوليو الماضي غادر 425 شخصا المستشفى، بينما خرجت 108 حالات دون أعراض من المراكز الطبية في شينجيانغ.يذكر أن عدد سكان الصين يبلغ 1.4005 مليار نسمة، وعلى الرغم من أن البؤرة الأولى لكورونا ظهرت فيها إلا أنها نجحت في التصدي للفيروس في معركة استغرقت شهورا طويلة

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