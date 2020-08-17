سوريا.. امرأة تقتل خطيبها بقصد سرقة مجوهرات بحوزته لتكتشف المفاجأة!

2020/08/17 | 09:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ دوليةأفادت وسائل إعلام سورية محلية بوقوع جريمة في منطقة ببيلا في ريف دمشق، حيث أقدمت امرأة بالتعاون مع ابنة عمها على قتل خطيبها بهدف سرقة مجوهرات كانت بحوزته تبين في ما بعد أنها مقلدة.وحسب صحيفة "الوطن"، فإن الجانيتين سرقتا كذلك مبلغا من المال قدره نحو 150 ألف ليرة كان بحوزة القتيل.وذكرت المصادر أن الخطيبة أقدمت على طعن خطيبها عدة طعنات بالسكين وضربه بعصا، مشيرة إلى أن القاتلة عمرها نحو 25 سنة وهي مطلقة ولديها ابنة، في حين قريبتها التي شاركتها الجريمة عمرها نحو 20 سنة.

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