اللويزي: احتلال امريكا للعراق يهدف الى التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني

2020/08/17 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاحد، الاحتلال الامريكي بالسعي لإجبار العراق على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان ايران اول من انزلت العلم الاسرائلي ورفعت العلم الفلسطيني.وقال في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” احتلال العراق يهدف الى التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وان تفكيك الدول العربية يهدف الى خلق […]

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