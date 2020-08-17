في العراق , هل نحتاج الى دولة مدنية ديمقراطية أم دولة مكونات ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/17 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 والى اليوم , يحتدم الصراع على أشده بين الأحزاب والقوى والكتل السياسية المتنفذة حول شكل بناء الدولة وهويتها حيث ان الأحزاب المتنفذة تريدها دولة مكونات , دولة طائفية تمثل مكونا مذهبيا واحدا.



وقد ساهم في ذلك طريقة تغيير النظام بواسطة الاحتلال الأمريكي حيث افتقد هذا التغيير المشروع الوطني الديمقراطي وكذلك ضبابية مواد الدستور الذي أقر عام 2005 والثغرات التي ......





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