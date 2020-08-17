أزمة القوة الناعمة والخشنة لمصر في لبنان والسودان - حاتم الجوهرى

2020/08/17 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى تمر مصر والدول العربية الآن بلحظة ظرفية حضارية حرجة ومفصلية للغاية، تتطلب منا ان نكون على قدر المسئولية بتطوير الخطاب سريعا بما يواكب قدر التحديات المطروحة على عاتق الذات العربية، من هذا المنطلق سأوجه نقدا مصحوبا بطرح بديل واضح (في حد أدنى وحد أقصى) بغرض ضبط السياسات الخارجية المصرية، وتعظيم قيمتها المضافة للصالح المصري والعربي عموما، تحديدا في شكل الحضور المصري الخارجي في الملف اللبناني بعد تفجي ......





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