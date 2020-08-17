الحداثة المُشوّهة وسؤال المُساواة - عزالدين بوغانمي

2020/08/17 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي قضية المساواة ليست عنوانا مجرّدًا.



ولا قرارا سياسيًّا تُقرّره أغلبية برلمانية قوامها مئة نفر.



بل هي ركيزة وعنصر أساسي في منظومة أوسع منها وأعمق بكثير تحققت في مسار التاريخ عبر ترحال البشرية الطويل في صراعها المرير ضدّ الظلمات وقيم التقليد والقهر.



هذه المنظومة الجديد التي تأسّس عليها تحرّر الفرد من كلّ ألوان الإكراه، إسمها الحداثة.وفي هذا السياق، هناك خلل كبير في فهم الحداثة عند بعض التقدمي ......





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