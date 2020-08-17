العمل تحدد موعد اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية

2020/08/17 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن ان الاسبوع الحالي سيشهد مخاطبة وزارة المالية من اجل تأمين راتب المعين المتفرغ لشهر ايلول المقبل، فيما أكدت أنها تعمل على دعم المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بإطلاق رواتبهم بمواعيدها مع نهاية شهر ايلول او مطلع تشرين الأول.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في […]

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