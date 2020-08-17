الموارد  “مهددة”: العراق موعود بزيادة سكانه و7 ملايين وظيفة إضافية.. حراك لـ”التخلص” من جامعات أهلية!

2020/08/17 | 09:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يعيش العراق أزمات متوازية تصب جميعها في مصب ونتيجة واحدة، بينما تنذر هذه الأزمات باستدامة أزمة البطالة إلى مالانهاية ربما.ووسط ازياد الكثافة السكانية للبلاد بشكل متسارع، فضلًا عن كثرة المدارس والجامعات الأهلية بموازاة الحكومية والتي تخرج سنويًا عشرات أو مئات الآلاف من الشهادات وتضاعف فرص البطالة بين الشباب، يعيش العراق […]

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