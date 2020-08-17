عزل مدينة أردنية على الحدود مع سوريا بسبب كورونا

2020/08/17 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الأردن عزل مدينة قرب الحدود مع سوريا اعتباراً من اليوم الاثنين بعد أكبر زيادة يومية في الإصابةات بكورونا في أربعة أشهر، عزاها المسؤولون لحالات جاءت بالأساس من الأراضي السورية.وقالت وزارة الصحة إن نصف عدد الإصابات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وعددها 39 حالة، كانت بمدينة الرمثا قرب الحدود السورية.وقال مسؤولون إن …

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