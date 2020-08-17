حمد بن عيسى يهنئ بن زايد بالتطبيع مع اسرائيل

2020/08/17 | 09:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

رحب الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، باتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات والكيان الصهيوني وقال حمد أثناء مكالمة هاتفية بما وصفه "الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه اسرائيل"، واصفا ذلك "إنجازا دبلوماسيا تاريخي...

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