إصابة منتسبين اثنين بالجيش العراقي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل

2020/08/17 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بإصابة منتسبين اثنين من الجيش العراقي خلال ممارسة أمنية في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، بأن "نقطة أمنية تعرضت إلى اطلاق نار وخلال توجه قوات الجيش العراقي إلى موقع الحادث انفجرت عبوة ناسفة على عجلتهم وأسفرت عن إصابة منتسبين اثنين قرب ناحية الشورة جنوبي الموصل".

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بياناً بشأن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيانها، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".

واضاف

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الأحد، 16 آب، 2020، بأن هجوما صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف أن "الهج

بغداد اليوم - متابعة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب تفاصيل جديدة بشأن عملية القبض على أحد أبرز المشاركين في جريمة سبايكر وأخطرهم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان قوله إن "المتهم الذي تم إلقاء القبض عل

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