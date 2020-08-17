فايروس كورونا ينذر بالخطر … ويدق جرس الانذار

2020/08/17 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد بعد ان تخطى عدد الاصابات اليومية بفايروس كورونا الى اكثر من 4000 الاف اصابة من خلال الفحوصات والتقارير التى اصدرتها وزارة الصحة وهذا مؤشرا خطيرا ينذر بكارثة صحية وتراجعا في معدلات الشفاء .ان الارتفاع في أعداد الإصابات ناجماً عن عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وضعف تشديد الإجراءات بحق المخالفين […]

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