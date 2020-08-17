دعوات تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة

2020/08/17 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي… يمتاز الاستحقاق السياسي للمكون الاكبر في العراق أن له رئاسة الحكومة .ورئاسة الحكومة هذه ، لها خاصية معينة تنفرد بها عن بقية السلطات الاخرى القضائية ،والتشريعية، أو رئاسة الجمهورية بوصفها استحقاقات المكونات الاخرى.هذه الخاصية تتمثل بأن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة في البلاد، ولقد جرت عدة […]

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