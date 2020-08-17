2020/08/17 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عباس العرداوي … حديث المترفين لا الباحثين عن بناء الدولة وهو رداء جديد يحاول الفاشلين النفوذ من خلاله مره اخرى لاقناع البسطاء بانهم قادرين على فهم احتياجاتهم وهل المشكلة بالالفاظ والمصطلحات ام بالرجال والقدرات بالنوايا ام المقاصد والمصالح سمعنا من قبل حكومة التوافق حكومة التكنوقراط حكومة الشراكة ولم نرى الا حكومات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولة واللادولة كلمة حق يراد بها باطل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولة واللادولة كلمة حق يراد بها باطل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).