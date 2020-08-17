مستشار برهم صالح يؤكد إستكمال قانون الانتخابات

2020/08/17 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ مستشار رئيس الجمهورية العراقية، حسن جهاد، أن رئاسة الجمهورية عملت خلال الفترة السابقة على أن يكون هناك حوار مستمر بين بغداد وحكومة كردستان العرا...

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