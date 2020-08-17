التطبيع.. عرب للبيع

2020/08/17 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن حامد سرداح… يبدو أننا سنجبر على تقديم اعتذار رسمي للفنانة اللبنانية جوليا بطرس فاغنيتها المشهورة “وين الملايين” التي تحشد فيها العرب للوقوف بوجه “الكيان الصهيوني” المغتصب للارض، لم تعد صالحة للاستخدام بعد تخلي العديد من الدول العربية عن هويتها واعلانها الرضوخ للصهاينة، بعنوان يتحدث عن تحقيق “سلام مزيف”، لكنه بالحقيقة تنازل […]

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