2020/08/17 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة الممارسات الأمنية لنجدة بغداد في مناطق متفرقة من العاصمة وكالة تقدم الاخبارية.

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