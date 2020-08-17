الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا لشركة كانسينو

2020/08/17 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، أن شركة “كانسينو بيولوجيكس” حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح “إيه دي5-إن سي أو في” ضد فيروس كورونا.وقالت صحيفة “الشعب” اليومية الرسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.ونقلت الصحيفة عن […]

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