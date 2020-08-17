مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

2020/08/17 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رفعت وزارة النقل المصرية أسعار مترو الأنفاق في القاهرة بداية من، الاثنين، بنسب تصل إلى حوالي 67 بالمئة للخطوط الثلاثة، في زيادة هي الثالثة في نحو ثلاثة أعوام.

جاءت الزيادة بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق خمسة جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز تسع محطات بدلا من ثلاثة جنيهات، وسبعة جنيهات ارتفاعا من خمسة لعدد 16 محطة، وعشرة جنيهات بدلا من سبعة لأكثر من 16 محطة، حسبما ذكرت وزارة النقل.

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