وزير العمل يحدد موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/08/17 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاسبوع الحالي موعداً لمخاطبة وزارة المالية من اجل تأمين راتب المعين المتفرغ لشهر ايلول المقبل، فيما حدد موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "ستتم مخاطبة وزارة المالية من اجل الحصول على التخصيصات المالية الخاصة براتب المعين المتفرغ لشهر ايلول المقبل خلال الاسبوع الحالي".

وأضاف: نأمل "باكمال الاجراءات الخاصة بهذه الشريحة بهدف توزيعها بمواعيدها المحددة شهريا".

وتابع الركابي ان "الوزارة تعمل على دعم المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بإطلاق رواتبهم بمواعيدها مع نهاية شهر ايلول او مطلع تشرين الاول المقبلين لوجود تنسيق مسبق مع وزارة المالية".

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