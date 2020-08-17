 غرينلاد :  ذوبان الكتل الجليدية تجاوز نقطة اللاعودة

2020/08/17 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تجاوز ذوبان الكتل الجليدية حول جزيرة غرينلاند نقطة اللاعودة، وسيستمر الغطاء الجليدي في تلك المنطقة بالانكماش، حتى إذا توقفت التغيرات التي يتعرض لها حاليا مناخ الأرض.وجاء في مقالة نشرتها المجلة العلمية Nature Communications Earth and Environment، أن مجموعة من الباحثين قد أجرت عمليات استشعار عن بعد للكتل الجليدية لتحديد […]

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