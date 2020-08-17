اليوم.. حكومة كردستان تعقد اجتماعاً لمناقشة الاتفاق الأخير مع بغداد وتوزيع رواتب الموظفين

2020/08/17 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر مطلع، الإثنين، (17 آب، 2020)، بأن مجلس وزراء اقليم كردستان سيجتمع هذا اليوم من أجل مناقشة الاتفاق الأخير المبرم مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع سيحضره رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني لمناقشة عدد من المواضيع".

واضاف أن "الاجتماع سيخصص لمناقشة الاتفاق الأخير المبرم مع الحكومة الاتحادية ومواضيع اخرى مهمة، وكذلك آلية وموعد توزيع رواتب الموظفين في الإقليم".

وأشار إلى أن "المجلس سيقرر تشكيل وفدا حكوميا لزيارة بغداد واستكمال المباحثات الفنية الخاصة بالاتفاق الأخير المبرم بين الطرفين".

وكانت وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، حصلت أمس الاحد، على نص الاتفاق المقترح من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحلحلة القضايا العالقة مع اقليم كردستان.وتضمن الاتفاق 7 نقاط اساسية تخللها عدد من الفقرات الخاصة، بادارة ملف الكمارك، وتسديد الديون المترتبة على اقليم كردستان لصالح مصرف (tbi)، وتدقيق الحسابات الخاصة بالاقليم وبغداد من خلال لجنة مشتركة تتولى مهام تدقيق الحسابات من عام 2014 ولغاية 2020، وعدم ممانعة الاقليم على تقديم معلومات متكاملة حول الديون المترتبة على الاقليم، استعداد اقليم كردستان لتوقيع اتفاق خاص بالطاقة والكهرباء وفق السياقات القانونية والفنية.وشمل الاتفاق ايضاً: تبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لحين اقرار الموازنة الاتحادية.

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