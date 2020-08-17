بأكثر من 24 مليون دولار.. العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة لـ’’الحلويات الإيرانية’’

2020/08/17 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، اليوم الاثنين، عن قائمة المستوردين للحلويات والشوكولاتة الايرانية خلال فترة 20/آذار حتى 20 /تموز 2020، مشيرا الى ان العراق يتصدر هذه القائمة بأكثر من 24.728 مليون دولار، حسب قوله.

وقال لطيفي في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، أن "الحلويات والمعجنات والشوكولاتة تم تصديرها لـ 56 بلدا منها النرويج وهولندا واستراليا وألمانيا والنمسا وكندا واليابان وجيبوتي وأرمينيا وباكستان والكويت وساحل العاج وقطر وقرغيزيا وسويسرا والصين والبحرين والعراق وطاجيسكتان والصومال واليمن والامارات وافغانستان وبيلاروسيا والنيجر وعمان".

وأشار الى أن "العراق تصدر قائمة المستوردين للحلويات والشوكولاتة من ايران باكثر من 24.728 مليون دولار تلته افغانستان بـ 22.174 مليون دولار وباكستان بـ 7.499 مليون دولار".

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه "تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي، مديرية جنسية وجوازات والاقامة في

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب علي اللامي، السبت (15 آب 2020)، من انهيار اقتصاد البلاد بسبب الاقتراض المالي الخارجي، فيما أكد أن الحكومات عندما تلجأ إلى الاقتراض الخارجي فإنها ترتكب جريمة بحق الشعب، على حد قوله.

و

بغداد اليوم-متابعة

أكد المدير التنفيذي لشركة "أروندان" الايرانية للنفط والغاز، جهانغير بورهنك، السبت (15 آب 2020)، أن 60 بالمئة من انتاج الشركة النفطي من منطقة غرب كارون (جنوب غرب إيران) يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق.

ونقلت وكالة

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