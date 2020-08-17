تحليل لغز بقع مضيئة غامضة على سطح سيريس

2020/08/17 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كان الكوكب القزم سيريس الواقع في حزام الكويكبات يدهش الفلكيين على مدى أعوام بظاهرة غريبة غامضة اكتشفوها على سطحه.وهي بقع مضيئة بيضاء بدت على الصور الفوتوغرافية الملتقطة من مسافة بعيدة كمصابيح ساحرة.واعتقد البعض أنها آثار لإقامة سكان كواكب أخرى.وافترض البعض الآخر أن تلك البقع عبارة عن مرأة […]

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