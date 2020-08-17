2020/08/17 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بغداد انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي اليوم الإثنين في الأسواق المحلية.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة كالآتي : سعر الشراء للدولار الواحد 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً لـ 100 دولار.وسعر البيع للدولار 1222.5 دينار، أي 122 ألفاً و250 ديناراً لـ 100 دولار.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط اليوم : انخفاض للدولار مقابل الدينار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط اليوم : انخفاض للدولار مقابل الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).