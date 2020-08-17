2020/08/17 | 11:00 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
وصف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية بسبب تدني مستوى الخدمات.
وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة كذبة لاشغال الراي العام للتهرب من مسؤولية فشل حكومته في تقديم ابسط الخدمات”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: موعد الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة مناورة إعلامية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وصف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية بسبب تدني مستوى الخدمات.
وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة كذبة لاشغال الراي العام للتهرب من مسؤولية فشل حكومته في تقديم ابسط الخدمات”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: موعد الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة مناورة إعلامية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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