نائب: موعد الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة مناورة إعلامية

2020/08/17 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية بسبب تدني مستوى الخدمات.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة كذبة لاشغال الراي العام للتهرب من مسؤولية فشل حكومته في تقديم ابسط الخدمات”.وأضاف […]

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