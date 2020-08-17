زيارة سرية لقاآني ولقاءه بالكاظمي قبيل زيارة الاخير الى واشنطن

2020/08/17 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الإثنين، (17 آب 2020)، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أجرى زيارة سرية إلى العراق اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي قبيل توجه الأخير إلى واشنطن.وقال الشابندر في … Readmore

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