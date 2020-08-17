نيوزيلندا تعلن تأجيل الانتخابات العامة 4 أسابيع بسبب موجة كورونا الثانية

2020/08/17 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ليل الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إنه سيتم تأجيل الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.يأتي ذلك، بعد أن قال مسؤولون في مجال الصحة بنيوزيلندا اليوم الأحد، إن رقعة تفش جديد لفيروس كورونا المستجد آخذة في الاتساع مع تسجيل عدد قياسي من الحالات الجديدة بلغ […]

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