نائب : إجراءات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية غير مجدية واستخدمت للظهور الإعلامي

2020/08/17 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …قال النائب المستقل باسم خشان، ان إجراءات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية غير مجدية واستخدمت للظهور الإعلامي فقط، لافتا الى المنافذ تخضع لسلطة الأحزاب والمافيات.وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حكومة الكاظمي تعمل بسياسة غير متوازنة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية الشمالية والغربية، حيث لاتوجد سيطرة حكومية عليها، ومازالت هناك مخالفات مستمرة”.وأضاف […]

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