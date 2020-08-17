في خطوة غير مسبوقة .. السعودية تعين عشر نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

2020/08/17 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّنت السعودية عشر نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكّة والمدينة، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المحافظة إلى تعزيز موقع المرأة ودورها.ويعدّ تعيين نساء في مواقع قيادية عليا بالمؤسسات الدينية خطوة نادرة … Readmore

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