حلقة جديدة من صراع “نقل مسافري مطار بغداد”: الوزارة تتحدث عن نقل “حكومي”.. هل تتجه لإبعاد الشركات فعلًا؟

2020/08/17 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهرت حلقة جديدة من مسلسل الخلافات والتجاذبات بشأن نقل المسافرين من وإلى المطار، لتكون مكملة لما حدث الشهر الماضي عندما قامت وزارة النقل بفسخ عقد إحدى شركات التكسي المسؤولة عن نقل المسافرين، لتأتي وزارة النقل اليوم لتعلن عن إعادة العمل بمشروع توقف لمدة 16 عامًا يضمن نقل المسافرين بواسطة باصات حكومية، ليفتح […]

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