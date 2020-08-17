ناظم: قرار تصميم نصب تذكاري لشهداء التظاهرات أصبح نافذاً

2020/08/17 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء بانشاء نصب تذكاري لشهداء تظاهرين تشرين أصبح نافذا.وقال ناظم في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية “واع” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس الوزراء صوت على تصميم نصب تذكاري تخليدا لشهداء تشرين، وهذا القرار اصبح نافذا”.وأضاف ناظم، أن “هناك لجنة في […]

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