قائد عمليات البصرة: الحشد الشعبي له دور ريادي باسناد القوات الأمنية

2020/08/17 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد قائد عمليات البصرة الجديد اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاثنين، بدور الحشد الشعبي في الحرب على داعش وما بعد داعش.وقال إعلام اللواء الأول في الحشد الشعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قائد عمليات الحشد الشعبي في البصرة مهدي صالح عبد الواحد التقى قائد عمليات البصرة الجديد اللواء الركن أكرم صدام […]

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