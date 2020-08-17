نائبة: اعلان الاكتفاء الذاتي استعراض اعلامي يثير سخط الشارع

2020/08/17 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاثنين، حديث وزير التجارة علاء الجبوري تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة بأنه “استعراض اعلامي” يثير سخط الشارع العراقي.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، انه “يفترض بوزارة التجارة تحقيق اكتفاء الاسواق المحلية الداخلية والاستراتيجية من خزين الحنطة والشعير ومن ثم تبدأ الحكومة بتصدير […]

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