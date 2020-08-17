وزارة العمل : سيتم تأمين راتب المعين المتفرغ لشهر ايلول المقبل

2020/08/17 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن ان الاسبوع الحالي سيشهد مخاطبة وزارة المالية من اجل تأمين راتب “المعين المتفرغ” لشهر ايلول المقبل، فيما أكدت أنها تعمل على دعم المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بإطلاق رواتبهم بمواعيدها مع نهاية شهر ايلول او مطلع تشرين الأول.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي […]

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