الكمارك تسلّم وزارة الكهرباء 16 حاوية لمواد كيمياوية في أم قصر

2020/08/17 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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الكمارك تسلّم وزارة الكهرباء 16 حاوية للمواد الكيمياوية في أم قصر

يتبع .



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