القبض على ثلاثة من مسؤولي ’’الدعم اللوجستي’’ لداعش في صلاح الدين

2020/08/17 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

اعلنت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لداعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود ثلاثة ارهابيين هربوا من محافظة كركوك الى محافظة صلاح الدين، ليقدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي في جبال حمرين، بمحافظة صلاح الدين".

وتابع البيان، أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية وإلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذي يعملون على تمويل عصابات داعش لوجستيا".

واضاف "ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فيما تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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